Le iniziative culturali fino al 22 agosto

Continuano anche in questa settimana di agosto le inziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Nel week end, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà eccezionalmente, nella sala Multimediale, i nuovi appuntamenti di Weekend stellari, gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un’occasione, per i visitatori, di avventurarsi alla scoperta dell’universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche.

Sabato 19 agosto in programma le conferenze Le sonde Voyager, dai giganti alle stelle di Luca Nardi (ore 11) e Viaggio alla scoperta dell’universo: il sistema solare di Gabriele Catanzaro (ore 17).

Domenica 20 agosto due incontri con Luca Nardi: La scoperta dei pianeti mancanti (ore 11) e Le sonde Voyager, dai giganti alle stelle (ore 17).

Ingresso con biglietto del Museo, fino a esaurimento posti. Gratuito con la Mic card. Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata del sito del Museo .

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, martedì 22 agosto alle 16, la visita guidata Prampolini, Peruzzi, Crocetti – Le nuove mostra alla GAM, condotta da Daniela Vasta, consentirà di ammirare le tre mostre inaugurate lo scorso giugno: “Laboratorio Prampolini #2. Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all’Art Club”, “Osvaldo Peruzzi. Splendore geometrico futurista” e “L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno”.

Informazioni sul sito della galleria .

Dal martedì alla domenica (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18) è aperta l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10) con il nuovo percorso che consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico attraverso le nuove passerelle che garantiscono la fruizione dei reperti e la piena accessibilità anche per persone con mobilità ridotta.

Gratuito con la Mic card .

Per tutto il mese di agosto si potrà usufruire anche della Circo Maximo Experience, il viaggio in realtà aumentata che consente ai visitatori di immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle 17.00 alle 20.00 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso 1h10’ prima della chiusura).

Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).