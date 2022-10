Il 27 settembre sono riprese le iniziative dell’Associazione Pugliese a Roma.

“A coloro che non ci seguono sulla Pagina Facebook in cui sono state riportate le varie manifestazioni – informa la Presidente Irene Venturo – mi fa piacere comunicare che abbiamo condiviso con altre Associazioni vari eventi e abbiamo partecipato a Premiazioni di Personalità del mondo della cultura di notevole spessore, sia fuori Roma come ad Ischitella del Gargano con un Premio Internazionale che è giunto quest’anno alla sua Diciannovesima edizione, sia a Roma in una sede prestigiosa quale la Sala del Senato che ci ha visti coinvolti nel prestigioso Premio ‘Vigna d’Argento’. Siamo stati anche presenti e coinvolti con interviste sugli obiettivi della nostra Associazione, a Roma nella Sala Stampa Estera. Recentemente, sempre nella stessa Sala Stampa Estera, abbiamo partecipato alla presentazione della mostra su De Nittis che si terrà a Washington dal 12 Novembre 2022 al 12 Febbraio 2023”.

Ed ecco le prossime iniziative:

Venerdì 4 NOVEMBRE in Sala Italia h 18 i Relatori Ospiti ci offriranno un pomeriggio ricco di “Emozioni Speciali”

Sabato 19 Novembre h 17 proiezione di filmati e altre sorprese che regaleranno “piacevolezza”.

Per il prossimo week end, per coloro che fossero interessati, l’Associazione segnala, due manifestazioni di particolare rilievo che si svolgeranno a Roma e che vedono coinvolta l’Associazione.

1) Nel centenario della nascita di P.P. Pasolini (1922-1975) e nel decennale della scomparsa di Achille Serrao (1936-2012),Il 14 e 15 ottobre 2022 nel teatro Fortezza Est, in via Laparelli 62 si terrà il Festival di Poesia dialettale. In programma tavole rotonde, reading poetici, laboratorio creativo per bambini e ragazzi, concerti di musica popolare e cori di musica tradizionale e popolare.

2) La seconda riguarda uno Spettacolo Teatrale tratto dal romanzo dell’andriese ANTONIO LO GIUDICE, per il quale ai Soci dell’Associazione Pugliese a Roma viene offerta la possibilità di usufruire di una Tariffa Scontata con biglietto a 8 euro.

Ecco il link x accedere a video promozionale.

https://www.youtube.com/watch? v=Tg5cXS5XsWg

Al momento della prenotazione, al fine di poter usufruire della Tariffa Scontata a 8 euro, dovrà essere specificato di aver avuto indicazioni dall’Associazione Pugliese di Roma.