Le maschere del Carnevale di Tor Tre Teste 2024

Il Carnevale di Tor Tre Teste 2024 a Il Giardino dei Demar (in via Davide Campari 263, nel Parco), iniziato con il Giovedì grasso, ha visto domenica 11 febbraio andare in scena lo storico concorso di maschere.

Il 13 febbraio, Martedì Grasso, si concluderà con una grande festa per salutare il Carnevale che se ne va. Sono previste animazioni, mascotte, Baby trucco e Bady dance.

Ieri, nonostante le “condizione meteo avverse”, tutto lo staff dei Demar e l’animazione della STRAS Eventi ha permesso ad un gruppo di “intrepide” mascherine, che non si sono fatte spaventare dalla minaccia di pioggia, di trascorre un divertente e spensierato pomeriggio.

Dopo la sfilata e una accanita battaglia con lancio di coriandoli sono state consegnate le coppe in palio alle maschere più originali e spiritose. Premiati: Manuel – un vivace draghetto (o meglio, un “drago scheletro volante”); Ginevra – una dolcissima Belle con una profumata rosa rossa; Rachele e Alessia – un gigantesco mocio e secchio Vileda (basteranno a ripulire un po’ il mondo da tante brutture?).

A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia ricordo, offerta da Il Giardino dei Demar. Il pomeriggio è proseguito con la Baby dance e si è concluso con lo spettacolo di magia.

Grazie

Gli organizzatori hanno il piacere di ringraziare gli sponsor che sostengono da anni questa iniziativa e che non faranno mancare il loro generoso supporto: