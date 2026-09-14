Legge elettorale, Onorato in piazza contro le 6mila firme: presidio davanti al Senato
L'assessore capitolino chiama alla mobilitazione di piazza davanti a Palazzo Madama prima della ripresa dei lavori d'aula
La battaglia contro le regole d’accesso alle urne modellate dal centrodestra sale di livello e approda sul sagrato delle istituzioni.
Con un appello dai toni durissimi, l’assessore capitolino Alessandro Onorato ha convocato sostenitori e cittadinanza ad un presidio di protesta in Piazza Madama per lunedì 14 alle ore 17:00, in concomitanza esatta con la riapertura dei lavori del Senato sulla riforma elettorale.
L’obiettivo dell’iniziativa è denunciare la stretta burocratica sulle 6mila sottoscrizioni territoriali, ritenuta un dispositivo ad hoc per spingere fuori dalla competizione le liste indipendenti.
L’allarme di Onorato: “Un precedente pericoloso per tutti”
Nelle dichiarazioni dell’esponente della giunta romana, l’emendamento approvato dalla maggioranza assume il contorno di un’offensiva democratica a tutto campo:
La denuncia dell’estromissione: «Assistiamo all’ennesima spallata dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale — ha attaccato apertamente Onorato —. Il loro obiettivo trasparente è fare tabula rasa ed escludere Progetto Civico Italia dalle prossime consultazioni elettorali, ma opporremo ogni resistenza possibile per impedire questo blitz».
L’avviso alle opposizioni e al Paese: L’assessore ha poi allargato il campo del confronto politica, trasformando la vertenza del proprio movimento in un monito generale: «Prestate molta attenzione, perché la logica che guida questo provvedimento non si fermerà qui: oggi il trucco delle firme colpisce la nostra lista civica, ma domani potrebbe essere applicato per zittire qualsiasi altra voce libera o sgradita al potere costituito».
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