Leone XIII: Un’auto prende fuoco, attimi di paura

Attimi di paura poco dopo le ore 12:00 di oggi (Lunedì 18 Dicembre 2023) per un’auto andata a fuoco in via Leone XIII. Le fiamme sono scoppiate nella strada che costeggia l’area di Villa Pamphilj.

Il conducente di una Bmw ha accostato proprio in tempo, mentre la sua vettura stava prendendo fuoco nella parte anteriore. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Tanti i curiosi che hanno ripreso la scena.