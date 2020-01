Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina, Conversazione con Francesco Ferrari sul tema: L’esercito Italiano da El Alamein alla Liberazione (Luglio 1942 – Aprile 1945)

Francesco Ferrari, nato a Napoli nel 1937, ex Allievo della Scuola Militare di Napoli “Nunziatella” (1951-55), Geologo (Università di Napoli – 1955-59). Dal 1959 lavora per 40 anni all’Eni-Agip per la ricerca petrolifera (1959-72) in Italia Meridionale ed Africa (Tunisia, Libia, Madagascar e Tanzania), nel campo della geologia ambientale (1972-1980) e nella pianificazione dell’Esplorazione e Produzione (1980-1999), per l’elaborazione degli “scenari politico-economici ed energetici” e dei “programmi economico-finanziari e d’investimento di medio-lungo termine”. Dal 1999 ha insegnato “Esplorazione e Produzione Petrolifera” ed “Economia del Petrolio”nei Centri di Formazione dell’Eni e in alcuni Master delle Università di Roma “Luiss”, “Sapienza” e “RomaTre” e dell’Università “South East” di Nanjing (Cina). È cultore di Storia Contemporanea.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2019/20; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.