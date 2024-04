Si terrà il 7 maggio 2023 alle ore 10,30, presso la Sala Conferenze del Municipio IV, la Conferenza stampa per la presentazione del progetto “Lezioni Spaziali in un Municipio Spaziale”.

L’Istituto di Istruzione Secondaria Statale John von Neumann, coadiuvato dal Municipio Roma IV, ha avviato una collaborazione con Thales Alenia Space per un progetto sperimentale rivolto alle classi IV e V (secondarie di II grado delle sedi) di via del Tufo e di via Pollenza, dedicato all’approfondimento e alla formazione su temi quali: costruzione di sistemi e apparecchiature per le telecomunicazioni e la navigazione satellitare, l’osservazione della Terra e dell’Universo, la scienza e l’esplorazione spaziale, la gestione ambientale e le infrastrutture orbitali.

Questo progetto sperimentale potrà essere l’avvio di un percorso di alternanza scuola lavoro tra l’Istituto Secondario John von Neumann e Thales Alenia Space di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO).

Il Municipio IV intende sostenere progetti che creino una rete tra le scuole e le realtà territoriali, garantendo una ancor più ricca esperienza formativa e promuove politiche mirate a favorire iniziative che coinvolgano le fasce più giovani.

A Roma Capitale percorsi di questo tipo sono presenti in poche realtà territoriali e vanno incrementate vista l’esigenza sempre più capillare di un rapporto tra scuole e aziende che possa offrire opportunità formative ed una prospettiva di lavoro, soprattutto nelle periferie e nei contesti con maggiori difficoltà sociali, economiche, lavorative e di scolarizzazione. Thales Alenia Space, JV tra Thales 67% e Leonardo 33%, è leader europeo nella manifattura spaziale e vanta oltre 40 anni di esperienza nel campo delle Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali. L’azienda contribuisce a molti dei principali programmi spaziali odierni, lavorando sia per clienti commerciali che istituzionali, tra cui la NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nonché vari Dicasteri nazionali; la vocazione all’innovazione di Thales Alenia Space è alimentata da numerose collaborazioni con le migliori Università e Centri di Ricerca italiani.

