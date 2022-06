“Libri, emozioni e musica” a La Libreria Errante

Il 17 giugno avrà luogo l’evento Libri, Emozione e Musica, presentazione multidisciplinare dei romanzi Il papavero blu (Edizioni Sovera) e La luna che sorride (Edizioni Armando Editore) della scrittrice e sceneggiatrice Rita D’Andrea.

L’Autrice ha impostato questo evento sul tema sociale del cambiamento. È possibile cambiare? Si può cambiare per amore, per scelta, per una grande esigenza interiore? Partendo da questo presupposto, l’Autrice che presenterà questo evento, ha strutturato il programma in varie sezioni.

Espressioni poetiche di cui fanno parte Monica Vincenzi, scrittrice, saggista, poetessa, pedagogista clinica e Carlo Terrenzio, scrittore, poeta attore. Scene relative ai romanzi di cui fanno parte: Ofelia Del Duca, attrice teatrale e cantante, Anna Valentino, attrice cinematografica, Carlo Terrenzio e la stessa Autrice.

Per la sezione cinema sarà proiettato il booktrailer La luna che sorride, finalista al Trailers Filmfest, festival europeo di promozione cinematografica dei booktarilers.

Per la sezione Musica Ofelia Del Duca interpreterà alcune canzoni sempre relative al tema.

Dialogheranno con l’Autrice: Mauro Caliste, Presidente del V Municipio che parlerà della strada del cambiamento avvenuta politicamente nel V Municipio e il Prof. Francesco Sirleto, docente di Storia e Filosofia, incaricato delle celebrazioni del centenario pasoliniano nel V Municipio.

L’Autrice si intratterrà con il Prof. Sirleto sul concetto filosofico ed esistenziale del cambiamento e lo stesso sarà relatore sul romanzo La luna che sorride di Rita D’Andrea,.

Durante la serata sarà possibile cenare in libreria (gradita la prenotazione).