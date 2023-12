“Lights in Nature” illumina di magia i Giardini Brancaccio

“Lights in Nature – Life”, l’evento luminoso più famoso al mondo, è approdato nella suggestiva cornice dei Giardini Brancaccio. Si tratta della prima edizione italiana del progetto spagnolo “Naturaleza Encendida” che ha avuto il suo esordio, nel mese di novembre del 2020, nella città di Madrid con il nome di “Insectos”. A partire da quel momento, quest’iniziativa ha fatto tappa in diverse città della Spagna assumendo, di volta in volta, differenti denominazioni (“Origen” a Barcellona, “Explorium” a Tenerife, “Corrientes” a Siviglia ed “Itsasaldi” a Bilbao) fino ad arrivare al “Dalì Universe” che è stato inaugurato, lo scorso 15 novembre, a Parigi.

“Lights in Nature” rappresenta una suggestiva esperienza immersiva che illuminerà, a partire dal calar del sole, gli spazi verdi dei Giardini Brancaccio attraverso spettacolari proiezioni ed affascinanti giochi di luci. Il percorso espositivo, adatto ad un pubblico di ogni età, è suddiviso in quattro aree tematiche: Biosfera, Terra, Acqua ed Aria.

La passeggiata notturna parte dalla zona della Biosfera, ispirata alla speranza per un futuro migliore che mira a sensibilizzare i visitatori sulla necessità di offrire il proprio decisivo contributo per risollevare le sorti del nostro Pianeta. Gli ospiti giungeranno quindi alla Terra dove, diventati improvvisamente piccoli come insetti, avranno l’opportunità di scorgere gli elementi della natura a grandezza “umana”. Qui potranno, ad esempio, scoprire il ruolo fondamentale degli scarabei stercorari sia per il suolo che per l’impollinazione oppure accompagnare le formiche di fuoco nel loro formicaio. Si passerà, quindi, nella sezione dedicata all’elemento dell’Acqua dove ci si potrà “immergere” negli abissi e nei fondali marini, lungo la barriera corallina, per ammirare banchi di pesci ed una balena lunga sei metri. Infine, questo viaggio tra le meraviglie della natura termina nel mondo dell’Aria in cui si potrà seguire il volo delle libellule, rimanendo ammaliati dal soave canto degli uccelli.

“Lights in Nature – Life”, ideato dalla società spagnola LetsGo Company, è stato portato in Italia dall’agenzia Show Bees, fondata da Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni. L’intento ultimo di questo progetto è quello di promuovere una maggiore consapevolezza verso le tematiche ambientali, per ritrovare l’armonia con la natura che ci circonda.

“Lights in Nature – Life”

DOVE: Giardini Brancaccio – via delle Terme di Traiano, 2

Giardini Brancaccio – via delle Terme di Traiano, 2 QUANDO: fino al 18 febbraio 2024.

fino al 18 febbraio 2024. ORARI:

dal 14/12 al 31/12 primo ingresso ore 16:45;

dal 01/01 al 14/01 primo ingresso ore 17:00;

dal 15/01 al 21/01 primo ingresso ore 17:15;

dal 22/01 al 04/02 primo ingresso ore 17:30;

dal 05/02 al 18/02 primo ingresso ore 17:45;

ultimo ingresso: ore 22:00;

chiusura: ore 23:00.

CONTATTI: https://lightsinnature.com/roma-luci-natale-spettacolo