L’importanza della cultura nella Cina di ieri e oggi, sfide e opportunità

Il valore della cultura per la coesione sociale e la diplomazia internazionale. Queste le tematiche al centro dell’evento di presentazione del libro “La Cina tra identità nazionale e globalizzazione” scritto da Daniela Caruso, docente di Studi sulla Cina all’Università Internazionale per la Pace di Roma.

L’evento, che ha avuto luogo il 12 ottobre a Roma, presso lo studio legale ADVANT Nctm, ha visto la partecipazione di funzionari dell’Ambasciata cinese in Italia, che hanno tenuto il discorso di apertura, nonché numerosi esperti di studi e relazioni internazionali, tra cui rappresentanti della China Foreign Affairs University, dell’Istituto Diplomatico Internazionale, della World Complexity Science Academy, di Associna e dell’Istituto Italiano OBOR.

“In questa pubblicazione ho cercato di sintetizzare il profondo valore attribuito alla cultura nella Cina di ieri e di oggi, – ha spiegato l’autrice – sia per quanto riguarda la coesione sociale, sia per la politica economica, gli investimenti, e la diplomazia”. “Credo molto del valore politico della cultura, – ha poi aggiunto – e credo che, in un momento in cui le istituzioni internazionali non riescono a dialogare per difficoltà di ordine politico, sia la società civile a dover cercare terreni comuni, abbattere barriere e creare varchi con la cultura. Ancor di più con Paesi come la Cina, che non sono spesso correttamente rappresentati”. Per capire ancora di più il valore che la cultura può assumere in questo momento, secondo la Caruso, “basti ricordare infatti che quando un quadro esce dal proprio museo per essere esposto in quello di un altro Paese, diventa anch’esso uno strumento di diplomazia culturale”.

Accanto alle opportunità di cooperazione internazionale, la cultura permette di cogliere e realizzare proficue iniziative di natura economica e commerciale. Ne ha parlato nel suo intervento il Prof. Michele De Gasperis, Presidente dell’Istituto Italiano OBOR: “Perché questo libro può essere un compendio molto utile per chi come noi si occupa di diplomazia commerciale? Perché non possiamo costruire alcun rapporto economico di lunga durata senza conoscere la cultura del Paese di destinazione. In questo senso il libro di Daniela Caruso è un manuale di business, rappresenta ciò che ogni azienda dovrebbe sapere prima d’intraprendere relazioni commerciali”, ha dichiarato. “Una maggiore conoscenza di un Paese diverso porta, infatti, a un processo di pacificazione, a un abbassamento delle barriere, ma anche a una maggiore preparazione delle imprese che vogliono costruire rapporti economici con quel mercato. – ha poi continuato – La missione primaria del nostro Istituto, infatti, è accompagnare e difendere le aziende italiane all’estero, specialmente in Cina, grazie anche allo studio del programma Belt and Road.”

Il settore culturale inoltre è un settore di punta su cui, secondo De Gasperis, le aziende italiane dovrebbero puntare di più: “Le aziende italiane sono più piccole rispetto ai colossi internazionali, ma possono essere vere esportatrici di cultura, settore in cui siamo leader riconosciuti e in cui possiamo fare molto.” A garantire nuove opportunità di sviluppo per le realtà di settore ci sono anche le nuove tecnologie “che, come nel caso degli NFT e delle mostre digitali, consentono di aggiungere valore al nostro patrimonio e promuovere le opere e il nostro Paese senza contraccolpi”, ha dichiarato.

A conclusione, De Gasperis ha inoltre annunciato il prossimo lancio di una piattaforma di venture capital, che vedrà la luce entro fine anno, per aiutare concretamente le imprese e l’industria nel loro processo di internazionalizzazione, “preparandoli a conoscere il mercato che andranno ad affrontare”.

Cooperazione e opportunità, questo il significato della cultura in Cina oggi secondo il nuovo libro di Daniela Caruso, un compendio fondamentale per comprendere appieno le sfide e le opportunità offerte dalla cooperazione economica e culturale con uno dei più importanti Paesi presenti oggi sulla scena internazionale.