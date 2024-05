L’improvvisata di papa Francesco a Santa Bernadette

Papa Francesco, il pomeriggio del 24 maggio 2024, è apparso improvvisamente alla parrocchia di Santa Bernadette Soubirous in viale Ettore Franceschini a Colli Aniene.

La notizia ci è giunta quasi in tempo reale da varie agenzie di stampa tra cui addirittura una della Chiesa Greco Cattolica di Oradea in Romania: “Papa Francesco – è il testo – incontra circa 80 ragazzi e giovani nel contesto della “Scuola di preghiera”, in preparazione al Giubileo 2025.

L’esultanza

A S. Bernadette, papa Francesco è stato accolto da un gruppo di fedeli accorso per l’inusuale fortunata possibilità di poter ascoltare la viva voce del papa, avvicinarlo quanto basta, per rivolgergli qualche parola, se non poter anche toccare la sua mano mentre i bambini, oltre alle benedizioni e carezze, tante caramelle. Grande l’esultanza di giovani, sacerdoti e numerosi fedeli della comunità parrocchiale.

L’incontro con i giovani

Il vero scopo però dell’apparizione del papa a Santa Bernadette si è realizzato nel raccolto teatro della parrocchia. Lì papa Francesco è riuscito finalmente a dialogare con i giovani della parrocchia impegnati a prepararsi con la preghiera al prossimo Giubileo.

Il rammarico

L’evento però ha mosso pure in molti nel quartiere un vivo rammarico, espresso anche sui social, per non aver potuto vivere insieme con i propri bambini quegli indimenticabili momenti per mancanza di un qualsiasi annuncio.

