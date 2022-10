L’isola che non c’era di Leonardo Bonetti

Domenica 23 ottobre 2022, ore 17 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* Incontro con Leonardo Bonetti e il suo libro L’isola che non c’era, Il ramo e la foglia edizioni 2021.

In conversazione con l’autore: Anna Maria Curci

Sarà presente l’editore

«Dinanzi alla chiusura di un mondo prigioniero dell’utile e a sua volta prigioniero della propria indolenza, Leo, il protagonista del romanzo di Leonardo Bonetti, L’isola che non c’era, decide di partire per un’isola misteriosamente emersa dal mare. Lì conosce un ‘mondo a parte’ e un nuovo progetto di organizzazione sociale. Se il viaggio di andata verso l’isola è viaggio di fuga, oltre che di scoperta di sé, l’itinerario che segue chi legge è animato dalla domanda circa la natura del viaggio di ritorno dall’isola». (Anna Maria Curci)

Leonardo Bonetti, nato a Roma nel 1963, ha esordito per Marietti con i romanzi Racconto d’inverno (Premio Nabokov 2009), Racconto di primavera (Premio Carver 2011) e Racconto d’estate (finalista Premio Celano 2013). Il suo A libro chiuso, volume di meditazioni a margine in prosa poetica (2012), ha vinto la XXVI edizione del Premio Lorenzo Montano. Dopo un volume di racconti, La quercia nella fortezza (2015), torna al romanzo con L’isola che non c’era (Il ramo e la foglia edizioni, 2021).

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.