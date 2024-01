Lite all’Eur: Due 19enni minacciati di morte con una pistola

Forse una parola di troppo,dalla quale è scaturita una vera e propria lite stradale, trasformatasi poi in un episodio di minacce di morte con tanto di pistola puntata in faccia, per due 19enni. È quanto accaduto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2024 in piazzale Asia.

Dopo un diverbio il conducente di un’auto, una guardia giurata di 38 anni ha minacciato i due ragazzi puntandogli contro la pistola d’ordinanza. Gli ha urlato che li avrebbe ammazzati, ma prima di ripartire è stato bloccato dai carabinieri della compagnia dell’Eur che stavano perlustrando la zona e che hanno assistito alla scena.

L’uomo è stato bloccato e la pistola – tenuta sul sedile anteriore – e le relative cartucce, sono state poste sotto sequestro dai militari. Il 38enne è stato denunciato per minacce aggravate e i ragazzi hanno presentato querela in caserma il giorno dopo.