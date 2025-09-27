Lite tra automobilisti a Trastevere: il conducente scende da l’auto con una mazza da baseball, fermato

Momenti di paura nel cuore di Trastevere, nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un banale diverbio tra automobilisti ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

Tutto sarebbe nato da un battibecco per questioni di viabilità a Ponte Garibaldi, ma la lite è presto degenerata fino a piazza Sidney Sonnino, dove le urla hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro, in servizio per i controlli sul territorio.

Gli agenti, accorsi in pochi istanti, si sono trovati davanti a una scena da film: due uomini che si affrontavano in strada e un terzo che tentava disperatamente di dividerli.

Uno dei due, un 48enne romano, impugnava una mazza da baseball con cui stava colpendo con furia sia l’auto del rivale, un 57enne, sia lui stesso.

Il provvidenziale intervento dei caschi bianchi ha evitato il peggio: i due sono stati separati e il 57enne, ferito, è stato affidato alle cure mediche.

Secondo le testimonianze raccolte, il diverbio sarebbe esploso per futili motivi di viabilità e, dopo un primo scambio acceso a Ponte Garibaldi, il 48enne avrebbe deciso di scendere dall’auto, armato della mazza, scagliandosi contro il veicolo e il conducente.

La calma è stata riportata solo grazie alla prontezza della Polizia Locale. Per l’aggressore è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere, lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria e per futili motivi.

