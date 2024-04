Lo scalo di Fiumicino migliore al mondo per la sicurezza aeroportuale

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è il più sicuro del mondo. Lo scalo romano ha ricevuto il riconoscimento al ‘World Airport Awards 2024′, il premio Oscar degli aeroporti di Skytrax, la principale organizzazione globale di rating del trasporto aereo.

Il riconoscimento è dovuto all’attenzione sempre crescente nei confronti dei diversi aspetti della sicurezza aeroportuale, in costante coordinamento con le Forze dell’ordine, considerati dall’organizzazione di rating in fase di valutazione – controlli, tempi di attesa, sistemi di monitoraggio delle code, fast track e corsie prioritarie, tecnologie utilizzate, cortesia ed efficienza del personale aeroportuale.

“L’aeroporto di Roma Fiumicino – ha dichiarato Edward Plaisted, CEO di Skytrax – ha investito in modo significativo nelle tecnologie e nei servizi con l’obiettivo di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio efficiente e sicura. Siamo lieti che sia stato riconosciuto come lo scalo con i migliori processi di sicurezza aeroportuale per i viaggiatori in tutto il mondo”.

I World Airport Awards, oggi considerati i più prestigiosi riconoscimenti del settore aereo a livello internazionale, “vengono assegnati sulla base di un sondaggio con cui i passeggeri possono annualmente valutare la propria esperienza aeroportuale su una vasta gamma di servizi ed infrastrutture aeroportuali, dal check-in agli arrivi, dallo shopping alla sicurezza fino alle partenze, in oltre 550 aeroporti in tutto il mondo”.

A ricevere il riconoscimento per Aeroporti di Roma nel corso della cerimonia, tenutasi ieri sera al Passenger Terminal Expo di Francoforte, in Germania, è stato Marco Stramaccioni, Managing Director di ADR Security, che ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questo premio che riconosce i grandi investimenti che Aeroporti di Roma ha compiuto nel campo della sicurezza negli ultimi anni, grazie al grande lavoro del nostro team e al prezioso supporto delle tecnologie più sofisticate, tanto nello scalo di Fiumicino quanto in quello di Ciampino. Questo conferimento – ha aggiunto – dimostra il nostro grande impegno nel quotidiano miglioramento dei servizi e delle infrastrutture presenti in aeroporto per garantire un’esperienza di viaggio da ricordare ai milioni di passeggeri che partono o arrivano nella capitale d’Italia”.

“Siamo orgogliosi che l’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ sia stato premiato come migliore scalo al mondo per la sicurezza aeroportuale, nel corso dei World Airport Awards 2024 di Skytrax”, ha commentato in una nota l’assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato.

“L’ennesimo riconoscimento internazionale per la società Aeroporti di Roma, le sue lavoratrici e i suoi dipendenti, a cui vanno i complimenti di Roma Capitale – aggiunge – Solo pochi mesi fa, per il settimo anno consecutivo, il Leonardo da Vinci è stato eletto miglior scalo d’Europa nella categoria aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, affiancato, per la prima volta, dal Giovan Battista Pastine di Ciampino, premiato come miglior aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri.

Il sistema d’accoglienza romano si conferma il migliore al mondo, il biglietto da visita ideale per i turisti stranieri che ogni anno scelgono Roma”.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati