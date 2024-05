Lo sport al centro del dibattito nella Conferenza programmatica del V Municipio

Martedì 14 maggio dalle 16.30 presso la Casa della Cultura e dello Sport – Silvio Di Francia in via Casilina 665 nuovo appuntamento della conferenza programmatica del V Muncipio.

Si parlerà di sport con il presidente del V Mauro Caliste, l’assessore Marco Ricci e il presidente della Commissione municipale Cultura e Sport Maurizio Mattana. Modera la consigliera municipale Alessandra Di Francia.

Previsto anche l’intervento dell’Assessore allo Sport di Roma Capitale e Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport Roma Capitale.

Alcune domande agli illustri intervenuti

Poiché per ragioni di salute (influenza) difficilmente potrò partecipare all’incontro di domani vorrei porre, se è consentito, un paio di domande, soprattutto ai rappresentanti del Comune di Roma.

Perché si è lasciato e si lascia deteriorare, non intervenendo, la pista dell’unico impianto di atletica (e Rugby) di tutta Roma est (IV, V, VI, VII Muncipio) il Antonio Nori a Tor Tre Teste? Per il quale è stata attivata anche una raccolta firme.

Perché non si progetta di costruire un palazzetto dello sport in ogni municipio che ne è sprovvisto? (E il V Municipio è uno di questi)!

Perché in ogni municipio di Roma non si edifica o destina una residenza come “Casa delle associazioni sportive e culturali”?

