L’omaggio di Roma a Maurizio Pucci

Roma Capitale rende omaggio a Maurizio Pucci, scomparso all’età di 69 anni. Martedì 4 luglio in Campidoglio sarà allestita la camera ardente dalle 10 alle 13.30.

Coordinatore dei Servizi di accoglienza e Celebrazioni del Giubileo 2025, incarico che gli era stato affidato lo scorso gennaio dal sindaco Roberto Gualtieri, Pucci è stato un politico e un dirigente pubblico molto apprezzato. Considerato un super-tecnico nel settore dei lavori pubblici, dei cantieri, delle grandi opere e delle macchine organizzative, era in campo per il Giubileo del 2000 e per la concreta realizzazione dell’Auditorium-Città della Musica. Tra gli altri incarichi, è stato Assessore ai lavori pubblici della giunta Marino per poi ricoprire posizioni di vertice in Ama.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Maurizio Pucci: una persona straordinaria, un amico, un amministratore serio, competente e appassionato. Era un uomo dolcissimo, sempre pacato e sorridente, non aveva paura di assumersi responsabilità, anche le più impegnative, di prendere decisioni, e soprattutto era insuperabile nella capacità di attuare i progetti facendo apparire semplici cose che non lo erano. Disponibile con tutti, era dotato di una grande carica umana e di una notevole finezza culturale, sempre curioso di approfondire e di capire, da assessore, da dirigente pubblico come da cittadino costantemente impegnato sul territorio. Conosceva e amava Roma come pochi, ed ha svolto un ruolo decisivo per la realizzazione di opere ed eventi che hanno fatto la storia di questa città: dal completamento dell’Auditorium all’organizzazione del Giubileo del 2000. Dopo averci aiutato con la consueta competenza in Ama, aveva accettato di coordinare gli interventi per il prossimo Giubileo e si era gettato con il consueto entusiasmo e competenza in questa impresa. I bellissimi progetti approvati dal governo nei due Dpcm recano una sua fortissima impronta. Adesso se ne è andato, e già sappiamo che ci mancherà terribilmente. A Isabella, Matilde e Marianna e a tutti i suoi cari, vanno le mie più sentite condoglianze. Ciao Maurizio, non ti dimenticheremo“. Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.