Lottiamo con il sorriso #PositivaMente

Accade dall’altro lato dell’Oceano, nel Paese dell’antica civiltà Inca: un medico impegnato nella lotta contro il Covid-19 tenta di cambiargli il volto.

Si chiama Gabriela Espejo Barthelmes, lavora alla Clinica San Felipe di Lima, e non mostra più il volto segnato dalla mascherina ma un paio di orecchie da topo.

Nel suo post su Facebook dice:

“Chiedo alle persone che come me sono orgogliose di essere medico, paramedico, infermiere, pompiere, di pubblicare una foto in divisa col volto felice.

Solo una foto, senza descrizione.

Inondiamo Facebook di foto che inquadrano la nostra professione in modo positivo”.