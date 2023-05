Lucio Villari e il suo libro “Le avventure di un capitano d’industria” al Pentatonic

Domenica 28 maggio 2023, ore 17, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* Incontro con Lucio Villari e il suo libro Le avventure di un capitano d’industria (Einaudi 2008²)

L’Italia dei primi trent’anni del Novecento, un paese di capitani d’industria senza scrupoli, di dannunziani «venturieri senza ventura» tra guerra e pace, l’Italia del fascismo, di trame politiche e di straordinarie intuizioni e moderne istituzioni, dell’impresa di Fiume, di danzatrici ungheresi, dell’Iri e dello scontro tra due concezioni del capitalismo. Sono queste le quinte di vicende che hanno avuto tra i protagonisti, visibili e invisibili, manager e uomini d’affari; tra questi il fondatore della siderurgia italiana Oscar Sinigaglia. Lucio Villari racconta e interpreta, con una eccezionale documentazione inedita e in pagine di forte tensione narrativa, una storia insieme lontana e vicina. In questo saggio si sperimenta anche il metodo di una storia completa e viva di anni ruggenti ma attuali e «necessari» per una riflessione obiettiva sul nostro tempo presente. Forse Sinigaglia è un «pretesto» per parlare proprio di questo tempo. D’Annunzio, Orlando, Nitti, Mussolini, Turati, Agnelli, l’Ilva, l’Iri, la crisi del ’29, i progetti e i piani di un capitalismo «diverso»: sono i personaggi e i fatti di una ricerca storica quanto mai suggestiva. Ma possono essere anche i simboli di una borghesia italiana che non sempre è stata all’altezza dei problemi del capitalismo mondiale.

Lucio Villari è professore di Storia contemporanea nell’Università di Roma Tre. È autore di volumi e saggi su cultura, politica, vita sociale in Europa e negli Stati Uniti dal Settecento al Novecento. Tra le sue pubblicazioni: La roulette del capitalismo (Torino 1999); Romanticismo e tempo dell’industria (Roma 2000); Niccolò Machiavelli (Milano 2002²); L’insonnia del Novecento (Milano 2005²); Le avventure di un capitano d’industria (Torino 2008²); America amara. Storie e miti a stelle e strisce (Roma 2013); Machiavelli. Un italiano del Rinascimento (Milano 2013), La luna di Fiume: 1919: il complotto (Milano 2019)

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.