Luigi Proietti ci ha lasciato

Luigi Proietti, amatissimo amico che io chiamavo affettuosamente Luigino, ci ha lasciato.

Il suo grande cuore si è fermato improvvisamente mentre era in vacanza in Marocco.

Mentre misuro invano il vuoto della sua assenza, ripercorro le sue tracce su whatsapp nelle quali riversava riflessioni su questioni economiche e politiche (molte delle quali, efficacissime e chiare, ospitavo su Abitare a Roma con la sigla GiProietti), tentativi poetici, in lingua e in dialetto della sua Gerano, in cui raccoglieva le sue emozioni, i suoi affetti, ricordi di infanzia e tra questi quello struggente racchiuso in questo articolo, l’ultimo a sua firma sul nostro giornale. Qui lo linko a beneficio di chi non ha potuto leggerlo (https://abitarearoma.it/parlare-come-un-bambino/), sottolineando e sottoscrivendo la sua frase conclusiva: “Solo l’Amore conta”.

Noi ci siamo conosciuti, frequentati, diventati amici a Tor Tre Teste e poi anche nella sua Gerano, alle cui tradizioni ed al cui dialetto Luigino era molto legato, e con lui e la sua famiglia ho avuto il privilegio di vivere momenti per me molto importanti.

Un forte abbraccio a sua moglie Marina e ai loro splendidi figli da me, da mia moglie Rosa e da mio figlio Enzo e da tutta la nostra redazione.