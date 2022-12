“L’ultimo carosello” di Manuela Villa e Annalisa Minetti

In tantissimi per la presentazione del libro “L’ultimo carosello” edito da Armando Curcio Editore di Manuela Villa e Annalisa Minetti al Borgo Pigneto di Roma. A moderare, il regista, autore e attore Massimo Cinque.

Francesca, Marzia, Patty, Tiziana, Sofia, Paola, Lucia e Roberto: ognuno di loro ha una storia, un’esistenza piena di difficoltà che la vita non lascia mai sottintese. Sul baratro di un cambiamento, volenti o nolenti, dovranno prendere una decisione, che sarà influenzata dalle pretese di Roberto: un uomo egoista e arrogante, abituato a tenere la sua compagna Lucia in pugno. Una rapina, un piano andato male e un’inaspettata sorellanza, porteranno le donne di questa storia a trovare il coraggio di uscire dalla propria prigione, salutando l’ultimo carosello della propria vita.

Manuela Villa e Annalisa Minetti sono da sempre grandissime amiche, unite dall’amore per la musica e per la vita. Per la prima volta si vedono coinvolte in un progetto che le colloca tra le pagine di un libro, un romanzo. Tra i mille impegni di Annalisa e di Manuela non è stato semplice, ma la loro creatività e la loro infinita voglia di scoprire e apprezzare le proprie diversità hanno fatto nascere e concretizzare questo progetto editoriale.

Manuela Villa si afferma nel mondo della musica e del teatro negli anni ‘90. Artista poliedrica: attrice, interprete e speaker radiofonica, è attenta a tutto ciò che la circonda, soprattutto a temi che riguardano il sociale. Dopo aver pubblicato il suo primo libro autobiografico «L’obbligo del silenzio», edito dalla Armando Curcio Editore (2007), pubblica, per la stessa casa editrice, «La sposa e il diavolo» (2009) raccontando l’orrore della violenza sulle donne, seguito poi da «L’alimentatore» (2021), romanzo dal sapore noir.

Annalisa Minetti, dopo aver studiato danza, entra nel mondo della musica a soli quindici anni. Nel 1995 partecipa a Sanremo Giovani con i Perro Negro. Nello stesso anno scopre di essere affetta da una forma di degenerazione maculare e retinite pigmentosa: una patologia che la porterà alla cecità. Nonostante questo, trova la forza di continuare a esprimere il suo massimo potenziale. Partecipa a Miss Italia nel 1997 e, l’anno successivo, vince Sanremo con la canzone «Senza te o con te». Nel 2012 diventa un’atleta paralimpica plurimedagliata, ed è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica.