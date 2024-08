Lutto a Roma: è scomparso il Prof. Giuseppe Visco, pilastro della medicina infettiva

Roma piange la scomparsa del Professor Giuseppe Visco, avvenuta il 7 agosto nel suo appartamento della Capitale. La Direzione dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS esprime il proprio cordoglio e quello della comunità medica e scientifica per la perdita di questo illustre medico.

Il Prof. Visco ha guidato il Dipartimento di Malattie Infettive dello Spallanzani dal 1972 al 1994, giocando un ruolo cruciale nel rinnovamento dell’Istituto e nel posizionarlo come centro di riferimento per le emergenze sanitarie infettive.

Sotto la sua guida, l’ospedale ha affrontato sfide epocali come le epidemie di epatiti virali e la pandemia di HIV/AIDS, contribuendo in modo determinante al riconoscimento dello Spallanzani come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Il Direttore Scientifico dell’INMI Spallanzani, Dr. Enrico Girardi, ha ricordato il Prof. Visco con profondo rispetto: “La scomparsa del Professor Visco è una grande perdita. È stato il mio Maestro nella medicina e nella ricerca, formatosi con i giganti della Clinica Medica italiana del XX secolo.

La sua capacità di trasmettere i principi del metodo clinico e il suo approccio moderno alla ricerca biomedica hanno lasciato un’impronta indelebile. Giuseppe Visco era un leader naturale e una persona con una curiosità insaziabile per la medicina e la vita. Il suo spirito e il suo fascino ci mancheranno immensamente.”

La sua eredità rimarrà viva nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui e nelle generazioni di medici e ricercatori che hanno beneficiato della sua straordinaria carriera.

