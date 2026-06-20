Mafia, nuove rivelazioni al processo Hydra: nel mirino i rapporti con la Svizzera e i soldi del clan Senese

Un filo rosso finanziario capace di unire la Milano degli affari, la Roma criminale e i conti cifrati oltre frontiera in Svizzera.

I nuovi verbali dei collaboratori di giustizia, depositati nelle ultime settimane nel fascicolo del maxi-processo “Hydra” condotto dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano, aprono un nuovo e inquietante squarcio sulla ragnatela economica della “super-mafia” che puntava a colonizzare il Nord Italia.

Al centro dei fari degli investigatori e dei magistrati milanesi ci sono ora i flussi di liquidità e le strategie di riciclaggio che avrebbero permesso al consorzio criminale – composto da esponenti di spicco di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra – di estendere il proprio raggio d’azione ben oltre i confini della Lombardia.

I fiumi di oro e il “banchiere” elvetico del clan Senese

A tracciare l’organigramma degli investimenti transfrontalieri è soprattutto il pentito William Alfonso Cerbo, ex esponente dell’organizzazione.

Nei suoi interrogatori, Cerbo ha fatto ripetutamente i nomi di Giancarlo Vestiti e Antonio Sorrentino, due figure considerate dagli inquirenti i terminali e i referenti milanesi del potente clan camorristico Senese (storicamente radicato a Roma ma con forti ramificazioni al Nord).

Secondo il collaboratore di giustizia, i due potevano contare sulla sponda finanziaria strategica di un miliardario imprenditore svizzero. L’uomo d’affari elvetico avrebbe agito come una vera e propria cassaforte:

Iniezione di liquidità: Garantiva al gruppo le risorse finanziarie immediate necessarie per alimentare un vasto giro di prestiti a tassi usurari nel Nord Italia.

Shopping immobiliare di lusso: Avviava, d’intesa con il clan, massicci investimenti immobiliari oltre confine, culminati con l’acquisto di palazzi e appartamenti di enorme valore economico in territorio svizzero.

Il business della moda: I soldi sporchi venivano ripuliti anche nel comparto dell’abbigliamento e del commercio tessile attraverso società schermate.

La manodopera illegale e la ricchezza esibita su TikTok

Il secondo filone di rivelazioni porta la firma di Francesco Bellusci, ex affiliato alla ‘Ndrangheta, il quale ha descritto ai magistrati l’ambiente antropologico e l’ossessione per lo status symbol dei nuovi colletti bianchi delle mafie al Nord. Nei verbali si parla diffusamente della sfrenata ostentazione della ricchezza sui social network.

Molti dei giovani rampolli e degli indagati del processo Hydra utilizzavano profili social per pubblicare video e foto caratterizzati da mazzette di contanti, orologi d’oro, auto sportive e accessori griffati.

Un’esibizione che, secondo Bellusci, non era semplice vanità, ma un preciso messaggio di forza e di prestigio criminale rivolto all’esterno.

Sul fronte prettamente economico, Bellusci ha svelato i dettagli di un progetto imprenditoriale illecito tentato tra il 2021 e il 2022 nel Milanese: la creazione di una società di comodo per la somministrazione di manodopera.

Dietro l’agenzia di servizi, secondo i sospetti dell’accusa, si nascondeva un colossale sistema di frode basato sul distacco fittizio di lavoratori e sul sistematico mancato versamento dei contributi previdenziali, utile a incamerare milioni di euro di profitti illeciti.

L’affare, tuttavia, andò incontro a un progressivo stallo a causa del deterioramento e della rottura definitiva dei rapporti interni tra i soci e lo stesso Bellusci, un duro scontro che spinse quest’ultimo a saltare il fosso e a iniziare a collaborare con la giustizia.

Le dichiarazioni dei due pentiti, ora al vaglio dei giudici del Tribunale di Milano, rischiano di travolgere le linee di difesa degli imputati nel dibattimento in corso.

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