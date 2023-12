Magliana: Tentata rapina all’ufficio postale, arrestato

Momenti di paura e sopratutto tensione quelle vissute ieri (Martedì 12 Dicembre 2023), da alcuni cittadini alle poste di Via della Magliana Nuova. Dove qui è andata in scena una tentata rapina con un uomo che aveva messo nel mirino l’ufficio postale che fa angolo con Via Caprese. Il blitz è scattato intorno alle 18.00: l’uomo, apparentemente senza complici, è entrato nel locale dirigendosi subito verso gli sportelli per farsi consegnare l’incasso di circa 2.700 €.

Sul posto però sono intervenute tempestivamente diverse volanti della Polizia di Stato con i poliziotti che sono riusciti a bloccare il malvivente prima che potesse fuggire. Grande spavento – ma fortunatamente nessuna conseguenza – per le persone presenti in quel momento presso l’Ufficio Postale.

Grazie all’intervento della Polizia la rapina è stata sventata. L’irruzione degli agenti, intervenuti dal Distretto Aurelio con l’ausilio dei poliziotti del centro operativo della sicurezza cibernetica (l’ex Polizia Postale, ndr), ha permesso infatti di bloccare e arrestare il malvivente, si tratta di un 50enne già noto alle forze dell’ordine.