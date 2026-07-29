Mala-Movida: blitz dei Carabinieri tra Frascati e Grottaferrata, scattano denunce e ritiri di patente

Un setaccio a maglie strette nei centri del divertimento per arginare gli eccessi della cosiddetta “mala-movida” e tutelare la sicurezza stradale.

Nel corso dei servizi straordinari di prevenzione predisposti durante le ore notturne nei comuni di Frascati e Grottaferrata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno portato a termine un’articolata operazione di controllo del territorio.

Il bilancio complessivo delle attività conta cinque persone denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria, varie patenti ritirate e il recupero di diverse dosi di sostanze stupefacenti destinate sia allo spaccio che al consumo personale.

Lo spaccio di crack e i pirati della strada: i dettagli dei deferimenti

Le pattuglie dell’Arma hanno concentrato le verifiche lungo le principali arterie stradali e nelle zone a più alta concentrazione di giovani e locali notturni, facendo scattare denunciate e sanzioni in diversi contesti:

Pusher in manette sturate: I militari hanno individuato in strada un 36enne di origine romena che si aggirava con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di crack e di 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio;

Guida alterata e rifiuto del test: Denunciato un 33enne italiano sorpreso al volante della propria autovettura che si è rifiutato categoricamente di sottoporsi agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di droghe;

Alcol oltre i limiti: Altri tre automobilisti sono stati fermati e deferiti per essere stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti fissati dalla legge.

Per tutti i conducenti sorpresi in stato di alterazione o sanzionati per violazioni gravi è scattato il contestuale ritiro della patente di guida, unitamente al sequestro o al fermo amministrativo dei veicoli.

Tolleranza zero sulla droga: segnalazioni in Prefettura

Nel medesimo contesto operativo sulla pubblica via, l’azione dei Carabinieri si è estesa al contrasto dell’uso di sostanze illecite tra i frequentatori della movida dei Castelli:

5 persone segnalate alla Prefettura di Roma come assuntori per uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90);

Sequestri: Recuperati complessivamente 3 grammi di hashish, oltre a diverse dosi individuali di crack e cocaina.

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