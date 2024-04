Maltempo a Roma: forte grandinata colpisce la Capitale

Ora il cielo è sereno quasi ovunque in città, ma stamattina, verso le 03:30, una fortissima grandinata ha svegliato i romani. Un violento temporale con tuoni, lampi e una forte poggia che in molte zone della città si è trasformata in una fitta grandinata con grossi chicchi che hanno anche compromesso la visibilità.

Sul Grande Raccordo, nel quadrante nord, il manto bianco ha costretto le auto e le moto a procedere a passo d’uomo. Per tutta la giornata di oggi continua l’allerta gialla a Roma e nel Lazio diramata dalla Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano che, nella nostra regione, riguarda particolarmente un livello di rischio ordinario ed elevata probabilità di temporali e problemi di natura idrogeologica come allagamenti e smottamenti.

A farne le spese proprio la capitale che si risveglia già allagata in molti punti critici dopo che la grandine si è trasformata in acqua.

L’area di bassa pressione che sta interessando la regione avrà come conseguenza una giornata di maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino, in particolare sui litorali settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; anche sulla capitale si susseguiranno piogge e rovesci anche temporaleschi, mentre le temperature continueranno a scendere.

Per qualsiasi informazione, riguardante il Meteo in città, cliccare qui.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati