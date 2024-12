Maltempo: grandine e vento mandano in tilt varie zone della Capitale

Mattinata movimentata oggi, venerdì 20 dicembre, nella Capitale. Un vento impetuoso, un crollo delle temperature e soprattutto una grandinata intensa hanno trasformato le strade di Roma in un paesaggio quasi invernale.

La grandine ha colpito diversi quartieri, senza risparmiare nessuna zona. Dal centro storico, con via Veneto al centro delle segnalazioni, fino alle periferie, come Centocelle, Tor Bella Monaca e Colle Salario.

Anche aree più residenziali come la Camilluccia, il Trionfale e Appio Latino sono state interessate dall’evento atmosferico.

Non è andata meglio sul litorale, dove Ostia è stata investita da una fitta grandinata, mentre nella zona sud-ovest della città, al Portuense e al Trullo, le strade sono diventate insidiose per gli automobilisti.

Nei dintorni di Roma, la situazione non è stata diversa: Velletri e Lanuvio, nei Castelli Romani, hanno vissuto lo stesso scenario, con tetti e campi coperti da un velo di ghiaccio.

Il maltempo non è arrivato senza preavviso. Già nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre, la direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio aveva diramato un’allerta gialla.

Secondo quanto indicato, sono previsti sul Lazio “venti forti settentrionali con raffiche di burrasca, o burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Sempre dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati”.

Inoltre, dalle prime ore del 20 dicembre e per le successive 18-24 ore “si prevedono piogge sparse, specie sui settori appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Le condizioni meteorologiche avverse sono state la causa di non pochi problemi.

Numerosi automobilisti hanno segnalato difficoltà nella guida a causa delle strade scivolose e dell’accumulo di grandine, in particolare nelle zone collinari e lungo le vie più trafficate.

