Maltempo: Nel Lazio allerta gialla per forti raffiche di vento

L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla per vento a partire dalla serata di oggi, Mercoledì 17 Gennaio 2024, e per le prossime 24-30 ore. Lo ha comunicato la Regione Lazio, specificando che sulla regione si prevedono “venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, con particolare riferimento ai settori appenninici”, oltre a “possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Già dalle prime ore della mattinata, in alcune zone della regione, il vento era molto forte. La giornata, con cielo perlopiù nuvoloso, ha dato qualche pioggia sparsa che domani potrebbe essere più abbondante. Non sono però, almeno per oggi, previsti temporali, che invece potrebbero cadere nei prossimi giorni. Questo non comporterà un abbassamento delle temperature, che rimarranno molto miti fino alla fine della settimana.

A causare il forte vento, un’ampia struttura depressionaria che viene dalla penisola scandinava, causando un flusso di correnti occidentali verso il Mediterraneo. La ventilazione sarà tanto più intensa tanto più si salirà di quota.

Per quanto riguarda le condizioni meteo di domani ( Giovedì 18 Gennaio 2024) e dei prossimi giorni, avremo delle temperature che continueranno ad essere miti – e che in alcuni punti della regione raggiungeranno quasi i venti gradi – e pioggia leggera che cadrà a tratti durante la giornata. L’arrivo del freddo, causato dal Grecale (vento mediterraneo che soffia da nord-est), è previsto tra il 20 e il 22 gennaio 2024. Ma non sarà un freddo duraturo dato che a partire dal 24 Gennaio 2024 sono previsti di nuovo aumenti delle temperature, non in linea con il periodo attuale.