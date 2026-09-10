Maltempo su Roma: allerta gialla nel Lazio, il diluvio mette ko gli alberi in diversi punti della città. Traffico in tilt

È bastata un’isolata scossa meteorologica per spazzare via mesi di cappa soffocante e mettere a nudo, ancora una volta, la cronica fragilità delle arterie romane.

A metà mattinata, mentre la città tentava di smaltire la consueta routine feriale, il cielo sopra l’Urbe si è scurato improvvisamente, scaricando a terra una violenta bomba d’acqua.

Un’ondata d’urto durata appena un terzo d’ora, ma anticipata da un sinistro concerto di tuoni, sufficiente a gettare nel caos la circolazione viaria.

Messa da parte la mobilità alternativa, migliaia di romani si sono riversati in massa all’interno dei propri abitacoli, intasando le arterie principali dell’Urbe ed estendendo il blocco fino alle strisce d’asfalto del litorale ostiense.

Da Monteverde alle periferie: la mappa dei danni e il crollo degli alberi

Il bilancio del nubifragio flash racconta una città subito andata in sofferenza sotto i colpi del vento e delle precipitazioni:

I quadranti colpiti: La pioggia battente ha provocato il cedimento di alberature e fusti ad alto fusto nel quartiere Monteverde e nella frazione di Acilia, oltre a criticità diffuse nei settori a nord e ad ovest della Capitale.

Sos dai Castelli: Chiamate a catena ai centralini dei soccorsi sono arrivate dall’area dei Castelli romani, travolta da intense raffiche e allagamenti lampo.

Autostrade paralizzate: Condizioni proibitive anche lungo la A1 Milano-Napoli, con visibilità ridotta tra lo svincolo di Chiusi-Chianciano e l’innesto della Diramazione Roma Nord, e code chilometriche registrate in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Scatta il bollettino della Protezione Civile: Lazio in allerta gialla

La risposta istituzionale non si è fatta attendere. Per la giornata di oggi, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha formalizzato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su quasi l’intero territorio laziale.

Il bollettino d’avviso comprende il Bacino del Medio Tevere, l’Aniene, i Bacini Costieri del Nord e del Sud, l’Appennino Reatino e l’area del Liri, oltre naturalmente all’intero comprensorio capitolino.

L’invito rivolto alla cittadinanza è alla cautela alla guida, in vista di possibili nuovi nuclei temporaleschi nel corso della giornata.

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