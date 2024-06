Marcel Jacobs ha ricevuto dal Maestro Ferdinando Colloca l’opera a lui dedicata

Non solo vittorie azzurre e gare esaltanti agli Europei Roma 2024 ma anche la possibilità di spendere il proprio tempo, fra una batteria e una finale, per dedicarsi all’arte. Sono stati in tantissimi a visitare “90 Face World”, nella temporary art gallery all’interno del Fan Village degli Europei, la mostra di oltre 100 opere del Maestro Ferdinando Colloca (Mr Ferdy the Guru) dedicate allo sport e all’atletica in particolare fra i quali Tamberi, Jacobs, Ingebrigtsen, Palmisano, Iapichino, Furlani, Fabbri, Duplantis, Bol.

Fra i visitatori non poteva mancare il re della velocità, Marcel Jacobs, al quale, non senza emozione l’artista ha donato, con tanto di dedica, l’opera che lo ritrae. Un momento di particolare emozione per il Maestro Colloca che, nella sua poliedricità è stato anche un eccellente atleta, alfiere delle Fiamme Gialle.

Oltre a Jacobs “90 Face World” è stata visitata da moltissimi altri atleti protagonisti sulle piste e sulle pedane dell’Olimpico e numerose autorità. Fra i tanti Sono passati ad ammirare le opere Francesco Fortunato, bronzo nei 20km di marcia con il tecnico Riccardo Pisani, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris , Franco Arese vincitore dei 1500 mt agli Europei di Helsinki nel 1971 ed ex presidente della Fidal, che ha ricevuto la sua face personalizzata, l’On. Federico Mollicone presidente della Commissione Sport e Cultura della Camera che ha ricevuto l’opera ufficiale dei Campionati, Mario Placidini autore e conduttore di Borghi d”Italia, Fabio Guadagnini res.marketing di Sport e Salute.

Per tutti coloro che saranno presenti allo stadio Olimpico per la giornata conclusiva dei Campionati Europei, l’invito è quello di recarsi nello spazio espositivo di “90 Face World”, in fascino dell’arte non vi deluderà.

https://www.adrenalinaproject.com/giuria/giurato/3/colloca-ferdinando

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙