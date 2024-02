Marconi: minaccia ristoratore con forchetta e coltello, arrestata

Momenti di paure per un ristoratore, in zona viale Marconi. Dove una donna armata di forchetta e coltello ha aggredito in modo minaccioso il cameriere del locale. Protagonista della vicenda una 51enne, originaria dello Sri Lanka, che è stata denunciata per tentato omicidio dalla Polizia.

I fatti nella giornata di ieri, 21 Febbraio 2024,intorno alle 10,50. L’uomo doveva sistemare i tavoli e ha chiesto alla clochard di allontanarsi. La donna, però, si è scagliata contro il proprietario del ristorante, che successivamente è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso (ferite guaribili in quattro giorni). Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo.

