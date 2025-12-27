Marconi, quartiere sotto assedio: tra spaccate di Natale e anziani nel mirino. “Cittadini esasperati”

Un Natale amaro per il quartiere Marconi. Mentre la città festeggiava, la zona sud-ovest della Capitale si è risvegliata nel bel mezzo di un’escalation criminale che sta togliendo il sonno a residenti e commercianti.

Tra spaccate notturne, truffe spietate e vandalismi sulle auto in sosta, la percezione di insicurezza è ormai ai livelli di guardia.

Il colpo di Santo Stefano: svaligiata la profumeria a Piazzale della Radio

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è il furto con scasso ai danni della nota profumeria Marionnaud. Nella notte del 26 dicembre, una banda organizzata ha colpito il punto vendita di Piazzale della Radio.

Una “spaccata” in piena regola: danni ingenti alle vetrine e migliaia di euro di merce rubata, tra profumi di lusso e prodotti cosmetici.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, che conferma la presenza di gruppi criminali pronti a colpire non appena le luci delle attività si spengono.

Truffe agli anziani: l’incubo del “finto incidente”

Ma non è solo il commercio a soffrire. La cronaca recente riporta un odioso episodio avvenuto sul Lungotevere, dove una coppia di anziani è finita nella rete della truffa del finto incidente.

Un meccanismo psicologico perverso che ha causato un danno economico pesante e, soprattutto, uno shock emotivo profondo per le vittime, colpite nella loro vulnerabilità.

A questo si aggiunge il quotidiano bollettino di guerra delle auto parcheggiate: vetri infranti e abitacoli rovistati sono ormai la norma, trasformando il rientro a casa in una scommessa per i proprietari dei veicoli.

L’appello: «Sicurezza diritto fondamentale»

Sulla questione è intervenuto con fermezza Piergiorgio Benvenuti, Presidente di Ecoitaliasolidale, che si è fatto portavoce del malessere del quadrante: «Siamo di fronte a una situazione che non può più essere sottovalutata. Truffe, furti e saccheggi sono ormai all’ordine del giorno. I cittadini hanno paura e i commercianti sono esasperati».

Le richieste dei residenti sono chiare e puntano a una maggiore deterrenza:

Presidio fisso: Più pattuglie nelle ore serali e notturne, i momenti di maggiore fragilità.

Contrasto al degrado: Un’azione di bonifica e controllo delle sacche di irregolarità nel quartiere, dove persone vivono al di fuori di ogni monitoraggio.

Risposta coordinata: Una sinergia tra Campidoglio e Forze dell’Ordine per restituire decoro e serenità a una zona strategica della città.

«La sicurezza non è un lusso, ma un diritto – conclude Benvenuti –. Non è accettabile che gli anziani diventino bersagli facili e che le attività vengano devastate nel silenzio generale».

