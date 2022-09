Massimo Prasca, addio

Lui e mio padre iniziarono una lunga discussione politica, non rammento su quali argomenti ma capii subito che gli piaceva discutere. Poi, subito dopo, conobbi gli altri fratelli, Giuliano e Luigi e la sorella Teresa allora militante della Fgci con cui entrai subito in simpatia umana e politica. Ricordo anche il loro padre, Giulio, che mi tenne un intero pomeriggio inchiodato alla sedia a seguire il suo racconto di quando, l’8 settembre del ’43, a capo della stazione di trasmissione della marina militare di La Spezia la vide improvvisamente circondata dai carri armati tedeschi. Prima di lasciargliela la sabotò. “In quel momento – mi disse – mi sono iscritto idealmente al Pci”.

Sono passati più di sessant’anni da quel primo incontro con Massimo che si tramutò negli anni seguenti in una radicata amicizia. Quante discussioni fra di noi, quante riunioni finite a notte fonda in Comitato federale e poi continuate in qualche trattoria, quanta attività fatta nel Pci. E quanti pranzi e cene sopraffini da lui preparati – era anche un bravissimo cuoco – ai quali ebbi il privilegio di essere invitato.