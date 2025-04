Mattarella operato al cuore per l’impianto di un pacemaker: sta bene

Ha mantenuto tutti gli impegni istituzionali della giornata, poi, in serata, si è sottoposto a un intervento programmato.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato nella giornata di ieri martedì 15 aprile 2025, presso l’ospedale Santo Spirito per l’impianto di un pacemaker. L’operazione, avvenuta alle 20, si è conclusa senza complicazioni.

Dall’ufficio stampa del Quirinale trapela serenità: il Capo dello Stato ha trascorso una notte tranquilla nel reparto di cardiologia, dove è stato trasferito dopo l’intervento.

Le sue condizioni cliniche sono stabili, ed è totalmente asintomatico.

Questa mattina, Mattarella ha già ripreso le sue abitudini: ha letto i giornali sul suo iPad e, a quanto si apprende, è perfettamente vigile e operativo.

Le sue condizioni continueranno a essere monitorate, ma non si esclude una dimissione già in giornata, o al massimo entro domani, come previsto per questo tipo di procedure.

Il pacemaker è stato impiantato in via precauzionale, a seguito di indicazioni emerse nel corso dei consueti controlli medici.

Nessuna urgenza improvvisa, dunque, ma un intervento mirato alla prevenzione, gestito con piena discrezione e nel rispetto dell’agenda istituzionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.