Maxi blitz dei carabinieri tra Garbatella e Ostiense: sgomberato il mercatino abusivo a Piramide

Un’offensiva capillare contro l’illegalità diffusa e il degrado urbano ha passato al setaccio i quartieri di Garbatella e Ostiense, trasformando lo snodo di Piramide e i piazzali limitrofi in un presidio di sicurezza.

L’operazione ad alto impatto, condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma EUR sulla scorta delle direttive formulate dal Prefetto Lamberto Giannini in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’arresto di un pregiudicato, alla denuncia a piede libero di altre sei persone e allo sgombero di un vasto insediamento abusivo.

La bonifica a Piramide: rimossi 500 chili di merce e spazzatura

L’intervento più imponente è scattato all’uscita della stazione Piramide della metropolitana B:

Sgombero dell’area: I militari hanno smantellato un banchetto improvvisato adibito a vendita abusiva di cianfrusaglie e materiale d’origine incerta.

Intervento Ama: Gli operatori della municipalizzata sono intervenuti contestualmente per ripulire il piazzale, rimuovendo e avviando allo smaltimento circa mezzo quintale di rifiuti e merce abbandonata.

Sorpreso ai domiciliari sulla pubblica via: scatta l’arresto

Nel corso dei pattugliamenti sul territorio, i carabinieri hanno intercettato un 48enne romano con precedenti legali.

L’uomo, che avrebbe dovuto scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, stava passeggiando tranquillamente in strada senza alcuna autorizzazione. Bloccato e tratto in arresto per evasione, è stato riaccompagnato a casa in attesa del giudizio per direttissima.

Armi bianche, arnesi da scasso e rifiuto dei test: 6 denunciati

L’esito delle verifiche su veicoli e passanti ha portato al deferimento di sei persone alla Procura della Repubblica:

Manganello in auto: In via Verdi, un 37enne italiano è stato trovato in possesso di uno sfollagente rigido occultato nel veicolo.

Volante e droghe in via Ostiense: Una conducente di 41 anni, trovata con uno spinello di marijuana, si è opposta agli accertamenti tossicologici di rito; per lei è scattata la denuncia e la segnalazione in Prefettura.

Coltelli e attrezzi da scasso: Tra piazzale dei Partigiani e piazzale Ostiense sono finiti nei guai un 27enne peruviano sorpreso con grimaldelli nello zaino, una 34enne romana e un 59enne marocchino trovati rispettivamente con coltelli a serramanico lunghi 15 e 18 centimetri.

Fornite false generalità: Denunciato anche un 24enne afghano che ha provato a raggirare gli agenti fornendo un nome falso durante il controllo.

Il bilancio dei controlli: oltre 500 persone identificate

L’attività ad ampio raggio ha consentito inoltre di segnalare 5 assuntori di droga sorpresi con complessivi 24 grammi di hashish.

Il bilancio consuntivo registra 513 persone identificate, 376 automobili verificate e contestazioni al Codice della Strada per un totale di 10.568 euro di verbali.

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