Maxi controlli nei Minimarket e chioschi della città: sequestrati 100 chili di alimenti scaduti e mal conservati

Una serie di irregolarità scoperte dalla Polizia Locale di Roma Capitale ha portato a sequestri e multe per migliaia di euro, nell’ambito dei consueti controlli a tutela dei consumatori e del rispetto delle norme commerciali.

Ieri, nei pressi di via Veneto, le pattuglie hanno rilevato irregolarità in un chiosco autorizzato alla sola vendita di prodotti alimentari.

Tra le violazioni, l’ampliamento abusivo del suolo pubblico, la vendita di merce non autorizzata – dagli articoli per l’igiene personale agli accessori di telefonia – e la presenza di alimentari scaduti o conservati in modo improprio, come conserve, frutta secca, dolciumi e prodotti ortofrutticoli. Parte della merce risultava inoltre priva di tracciabilità ed etichettatura obbligatoria.

Per queste infrazioni, è stata elevata una sanzione complessiva di circa 11mila euro e sequestrati circa 80 chili di alimenti. Gli agenti hanno inoltre inviato un’informativa al municipio competente per gli ulteriori provvedimenti.

Controlli simili hanno riguardato un minimarket in zona Monte Mario, dove sono stati sequestrati circa 20 chili di alimenti scaduti, tra surgelati e prodotti in scatola, con sanzioni superiori ai 4mila euro.

