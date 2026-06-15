Maxi incendio a Castel Porziano, elicottero in azione e abitazioni evacuate per precauzione

Il combinato disposto tra il caldo di metà giugno e la vegetazione secca dell’entroterra lidense torna a far respirare un clima da incubo al quadrante sud della Capitale.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, mandando in fumo diversi ettari di terreno nella zona di via del Lido di Castel Porziano, concentrandosi in particolare attorno all’area del civico 62.

La vastità del fronte di fuoco e la vicinanza minacciosa delle fiamme ad alcuni insediamenti residenziali hanno fatto scattare una risposta d’emergenza massiccia da parte della Sala Operativa del Comando Provinciale di Roma.

Macchina dei Soccorsi a Pieno Regime

Sul posto sono confluite contemporaneamente sei squadre dei Vigili del Fuoco supportate dai volontari della Protezione Civile. Per domare il rogo è stato necessario creare un vero e proprio cordone idrico e logistico per non rimanere a secco durante l’attacco frontale alle fiamme.

Abitazioni Sgomberate

A dirigere le operazioni sul posto è stato inviato il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), il quale, constatata la progressione rapida del fronte del fuoco spinto dalle raffiche di vento, ha richiesto l’invio immediato del supporto aereo.

In pochi minuti sulla verticale di via di Castel Porziano è arrivato un elicottero antincendio, che ha iniziato a effettuare continui lanci di acqua a pendolo per rallentare la corsa della testa dell’incendio ed eliminare i focolai più critici e inaccessibili via terra.

I momenti di maggiore tensione si sono vissuti quando le lingue di fuoco hanno lambito i giardini perimetrali di alcune villette. Il DOS, d’intesa con le forze dell’ordine, ha ordinato l’evacuazione immediata e temporanea dei residenti di alcune palazzine situate nelle immediate vicinanze del civico 62.

La misura si è resa indispensabile per mettere in sicurezza le famiglie ed evitare che la densa e tossica coltre di fumo nero sprigionatasi dalla combustione potesse intrappolare o intossicare i cittadini nelle proprie case. Attualmente non si registrano feriti o feriti gravi.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno continuando a picchiare le fiamme, per domare l’incendio.

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