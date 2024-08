Maxi incendio a Monte Mario: fiamme minacciano abitazioni e sede Rai

Una giornata infernale per la Capitale: oggi, 31 luglio, un devastante incendio ha colpito l’area tra Prati e Monte Mario, a due passi dalla città giudiziaria di piazzale Clodio e dalla sede della Rai in via Teulada.

Insomma le immagini parlano chiaro: lingue di fuoco, alimentate dal vento, stanno inghiottendo tutto ciò che incontrano.

Le fiamme sembrano essere scaturite da una zona verde di via Romeo Romei, la stessa dove già la scorsa notte si era verificato un rogo.

L’emergenza ha costretto all’evacuazione dei residenti di diversi palazzi in via Ildebrando Goiran e di una palazzina in via Romei. Anche la caserma dei carabinieri della compagnia Trionfale è stata sgomberata per sicurezza.

Ma il dramma non si ferma qui: il centro di produzione Rai di via Teulada è stato evacuato, causando la sospensione improvvisa di “Estate in Diretta”, il popolare programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Una Roma in fiamme, letteralmente, con il cuore della città che si ritrova a combattere contro un inferno di fuoco.

