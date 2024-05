Maxi Rissa a Torpignattara: arrestati tre Sudamericani

Una scena da film d’azione ha scosso Torpignattara all’alba di ieri Domenica 26 Maggio, quando una ventina di persone, alcune armate di coltelli e bottiglie rotte, si sono affrontate in una rissa violenta.

Davanti a un bar sulla via Casilina, poco prima delle 8:00, lo scontro brutale tra cittadini sudamericani ha lasciato decine di testimoni attoniti. La violenza ha raggiunto un tale livello che numerose chiamate di emergenza hanno inondato il centralino del 112, spingendo la polizia a intervenire con diverse volanti.

All’arrivo degli agenti, i partecipanti alla rissa hanno tentato una fuga disperata nelle strade adiacenti. Tuttavia, tre persone – due uomini e una donna – sono state fermate, trovate in possesso di armi.

Nonostante fossero feriti con tagli e contusioni, hanno cercato pericolosamente di avvicinarsi agli agenti, costringendoli a intervenire con le armi d’ordinanza per fermarli.

I tre fermati, tutti cittadini sudamericani con precedenti penali, sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata in concorso e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le cause scatenanti della rissa sono ancora sotto indagine, ma le prime ipotesi parlano di futili motivazioni.

