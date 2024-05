Maxi sequestro alla Fiera di Roma: trovati rifiuti speciali in una discarica abusiva

Un’area di 3 mila metri quadrati, a ovest dei parcheggi della nuova Fiera di Roma, è stata convertita in una discarica per rifiuti speciali.

Quando i carabinieri di Ponte Galeria, ieri, hanno eseguito un’ispezione, hanno scoperto scarti di lavorazione di alluminio, detriti di vario genere, macerie e altri rifiuti speciali.

La zona, adiacente all’ingresso ovest della Fiera segnato dalle lettere A, B e C, è stata quindi posta sotto sequestro.

Nel corso dei controlli effettuati ieri dai carabinieri della compagnia di Ostia, nelle aree tra Massimina e Piana del Sole, sono stati arrestati due individui.

Uno è stato colto in flagrante per evasione poiché non era a casa nonostante un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, l’altro è stato incarcerato per reiterazione di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Sul fronte della circolazione stradale, i carabinieri hanno emesso 7 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 4.345 euro.

