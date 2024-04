Lavoro, Meleo – De Santis: “Domani anche noi in piazza con Cgil e Uil per dire basta alle morti bianche”

“Il diritto alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro è un bene di primaria importanza che non sempre viene adeguatamente garantito e tutelato. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire allo sciopero generale proclamato per domani da Cgil e Uil in tutti i settori privati.



Quattro ore di mobilitazione per dire basta alle tante stragi sul lavoro – l’ultima, recentissima, avvenuta a Suviana, dove si contano diversi morti, feriti e dispersi – che tante, troppe vittime hanno causato negli ultimi anni.

Solo per citare i dati del Lazio, come riportato in una nota congiunta delle due organizzazioni sindacali, nel 2023 e nei primi due mesi del 2024 si sono registrate rispettivamente 89 e 11 morti bianche, con un trend drammaticamente in crescita che va assolutamente fermato con azioni politiche e istituzionali forti e incisive affinchè i diritti dei lavoratori siano pienamente salvaguardati e stragi come quelle avvenute ieri in Emilia non abbiano a ripetersi”. , con un trend drammaticamente in crescita che va assolutamente fermato con azioni politiche e istituzionali forti e incisive affinchè i diritti dei lavoratori siano pienamente salvaguardati e stragi come quelle avvenute ieri in Emilia non abbiano a ripetersi”.



Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo M5S in Assemblea Capitolina Linda Meleo e il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis.

