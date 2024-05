Memoria coloniale: Debre Libanos, Etiopia, 1937

“Quelli che…Mussolini è dentro di noi” (copyright Enzo Jannacci, 1996), ovvero: essere fascisti….dentro

Capiamoci, non è che uno sia pregiudizialmente contrario agli aperitivi a scopo elettorale, ci mancherebbe. Ma certo, quando nel Locale destinato all’incontro elettorale di Fratelli D’Italia – Partito di maggioranza relativa e dunque al Governo con la sua Presidente – segnatamente un Bar compare appeso al muro, a fare da sfondo all’incontro, un Calendario con l’effige di Benito Mussolini, una certa contrarietà (per non dire di peggio) sale ed è francamente difficile – anche a volerlo – frenarla, stante la XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione e le Leggi Scelba e Mancino che da questa disposizione costituzionale – mai abrogata e dunque tutt’ora in vigore – discendono.

Quanto sopra descritto, è successo a Roasio (Vercelli) e all’aperitivo elettorale di FDI in parola era presente anche il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove, rinviato a giudizio per rivelazione di segreti d’ufficio e invischiato pur anche nella storiaccia del “botto di Capodanno” del Deputato (sospeso, ma non espulso) Emanuele Pozzolo, esponente, appunto, vercellese di FDI; ”botto”, ovvero colpo di pistola esploso (con ferimento di uno degli astanti) a Rosazza (Biella) paese di cui è Sindaca la sorella del Sottosegretario de quo ante.

Osservazione: e poi, se gli dici che sono fascisti, magari ti denunciano e ti chiedono pure i danni, morali e materiali. E’ proprio vero: “Non c’è più morale, Contessa” (copyright Paolo Pietrangeli, in gioventù militante e cantautore politico, poi regista Mediaset: bisogna pur vivere).

*******

Nota: l’aperitivo elettorale in parola era stato offerto da Elena Chiorino, candidata di FDI alle prossime Elezioni Regionali piemontesi, che si svolgeranno nelle stesse giornate delle Europee, e attuale Assessore regionale al “Lavoro e Tricolore” (sic!). Ora, la domanda sorge spontanea e la pongo nel dialetto della Capitale:

“Ahooo!! Assesso’, ma che cavolo vor di esse Assessore ar “Lavoro e Tricolore”? Che, per caso, te fanno arzà er Tricolore ‘gni vorta che dar Calendario sorte fora ‘na Festa Nazionale tipo – ma mo’, capimose, è solo pe’ dì – er 25 Aprile? Se così è, sarvognuno, deve esse parecchio faticoso pe’ una come te, me pare. A Elena, te prego, facce sapé, che stamo angosciati ‘na cifra.”.

“… gli italiani si differenziano nettamente dagli altri popoli per il continuo ricorso ad uno strumento consolatorio, il mito degli “italiani brava gente”, che ha coperto, e continua a coprire, tante infamie”. (Angelo Del Boca,1925-2021, ex Partigiano e Storico del colonialismo italiano).

Nota: Angelo Del Boca (1925-2021) è noto soprattutto per i suoi studi pionieristici e rivelatori sul colonialismo italiano, ma non ha scritto solo Saggi storici su quella pagina nera disseminata di crimini di guerra, della storia del fascismo e dell’Italia di Casa Savoia. Suo è, infatti, anche il Volume “La Scelta” (Neri Pozza 2006) dove racconta la sua scelta partigiana. Del Boca aveva, infatti, combattuto nella Settima Brigata di Giustizia e Libertà dopo avere disertato, al rientro in Italia, dalla Divisione Monterosa, una delle quattro Divisioni della Repubblica Sociale Italiana, create nei Campi di detenzione dei nostri IMI in Germania, portandosi dietro quindici suoi commilitoni alpini in armi.

******

Il 9 Maggio 1936, Benito Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia – con assiepata sulla Piazza sottostante una folla straripante – così proclamava l’Impero: “L’Italia ha finalmente il suo Impero.” . Mussolini si affaccia al balcone di Palazzo Venezia ad un’ora inconsueta, le 22,30. Ma per il duce del fascismo l’ora è solenne e lo deve diventare per tutto il popolo italiano. Pochi giorni prima, il 5 Maggio, lui stesso aveva annunciato la vittoria nella guerra d’Etiopia (iniziata il 3 Ottobre 1935 e conclusasi con l’entrata vittoriosa delle truppe, guidate dal

§Maresciallo D’Italia Pietro Badoglio, che entra in Addis Abeba su un cavallo bianco.

Canzoni Partigiane: Pietro Badoglio e l’ameba, ovvero la “Badoglieide”

“O Badoglio, Pietro Badoglio / Ingrassato dal Fascio Littorio / Col tuo

degno compagno Vittorio / Ci hai già rotto abbastanza i coglion / Ti ricordi quand’eri fascista / E facevi il saluto romano / Ed al Duce stringevi la mano / Sei davvero un gran bel porcaccion / Ti ricordi l’impresa d’Etiopia / E il ducato di Addis Abeba / Meritavi di prender l’ameba / Ed invece facevi i milion. //.” (Canzone partigiana nata il 25 Aprile del 1944, alle Grange di Narbona, in Valle Grana, Provincia di Cuneo, su testo di Nuto Revelli e Dante Livio Bianco e melodia di “E non vedi che sono toscano”: https://www.youtube.com/watch?v=nfxHxtCWznk.).

Ma per fare Memoria per bene di questa storia criminale di marca fascista occorre fare un passo indietro, cominciando a raccontarla dalle parole giuste, quelle che Antonio Scurati mette nel, suo “M, l’Uomo della Provvidenza”, Bompiani, 2020, eccole: “Abbiamo avuto il bis, come prevedevo. Siciliani, ripeto, non mi sembra all’altezza della situazione. La mia opinione è che si dovrà venire ai Campi di concentramento.”.

Così scrive in un dispaccio del 10 Gennaio 1930, diretto a Pietro Badoglio, Governatore delle Colonie libiche ed eroe della Grande Guerra, Emilio De Bono, Ministro delle Colonie del Governo fascista e già Quadrunviro della Marcia su Roma (che sarà fucilato, l’11 Gennaio del 1944, dai suoi camerati fascisti repubblichini per avere firmato l’Ordine del Giorno Grandi che aveva determinato, il 25 Luglio del 1943, la caduta del fascismo).

Il Problema di De Bono si chiama Domenico SiciIiani, Vice Governatore della Cirenaica, uno, per il Quadrumviro fascista, senza spina dorsale e dunque non adatto alla lotta contro i ribelli senussiti di quella Regione della Libia.. Dunque, occorre, perché il cavallo fascista vinca definitivamente la corsa, cambiare il fantino. E così in Cirenaica arriva il Maresciallo D’Italia Rodolfo Graziani. E’ il 17 Marzo del 1930. Graziani resterà in carica fino ai primi mesi del 1934 e l’Italia fascista, per suo espresso ordine, si macchierà di gravissimi crimini di guerra e Graziani stesso si guadagnerà, per intero e a piena ragione, il soprannome di “Macellaio del Fezzan”.

*******

L’origine di quel dispaccio di De Bono e dei guai del fascismo nelle Colonie d’Oltremare (leggi in Libia) sta nella disperata, ma irriducibile resistenza anti- italiana che i guerrieri senussiti della Cirenaica, guidati da Omar el Muktar, noto anche come il “Leone del Deserto”, oppongono alle truppe di Badoglio e Graziani.Quell’ipotesi di allestire Campi di concentramento per la popolazione della Cirenaica, De Bono non si frenerà nel proporla e Badoglio non si scomporrà affatto nel riceverla e farla propria. Ma per porre fine a quella fastidiosissima guerriglia, che “punge” violentemente gli italiani e li costringe a restare chiusi nei loro fortilizi – e come scrive ancora Scurati – ad essere i “padroni del giorno” di quella terra mentre i “padroni della notte” sono i guerriglieri senussiti, ci vorrà, appunto, Rodolfo Graziani,

Nascono così diversi Campi di Concentramento nei quali Graziani fa deportare oltre 100mila ribelli, ma siccome la guerriglia non cessa il Maresciallo fascista ordinerà di usare sui resistenti della Cirenaica l’Iprite, un gas nervino vietato da una Convenzione Internazionale del 1925, sottoscritta anche dall’Italia, che prende il nome dalla città belga di Ypres, dove venne lanciato, per la prima volta, dai tedeschi, durante la Prima guerra mondiale. Alla fine, Omar el Muktar, verrà catturato e, il 16 Settembre del 1931, sarà impiccato, nel Campo di Concentramento di Solluch, dove era stato internato dopo la cattura. (*)

“Il Leone del Deserto”, un film censurato, perché troppo scomodo per gli “italiani brava gente”

“Film anticolonialista del 1981 del regista siriano Moustapha Akkad, interpretato da Anthony Quinn (Omar al-Mukhtar), Oliver Reed (Rodolfo Graziani) e Rod Steiger (Benito Mussolini). Produzione finanziata direttamente da Gheddafi il quale fece inserire alcune scene storicamente false al fine di mettere in cattiva luce i Senussi, in modo da separare la figura di al-Mukhtar, suo riferimento ideale, da quella di Re Idris I°, capo dei Senussi e cacciato durante il colpo di stato del 1° Settembre del 1969, proprio di Gheddafi.

Kolossal di quasi 3 ore, girato in cinemascope con 20.000 comparse, costò 35 milioni di dollari, narra la storia del guerrigliero libico cirenaico che capeggiò la resistenza anti-italiana negli anni venti in Libia.

Un film storico, sicuramente di parte, ricco di stereotipi, che narra la resistenza libica e le operazioni di polizia coloniale operate dal Generale Rodolfo Graziani e concluse con la cattura e l’impiccagione del “Leone del deserto” avvenuta nel 1931.

Fu Omar al-Mukhtar un fondamentalista islamico, un “terrorista” o un patriota? Per l’Italia fascista fu sicuramente un avversario.

Il film uscì in prima mondiale a New York nell’Aprile 1981 e al Festival di Cannes del 1982. Distribuito in diversi paesi europei, ma non in Italia, perché non ottenne il visto della censura. L’allora Sottosegretario agli Esteri, Raffaele Costa, del Governo di Giulio Andreotti, lo definì lesivo dell’onore del Regio Esercito.

Nel 1987 la Digos ne impedì la proiezione a Trento durante un meeting pacifista. Venne proiettato per la prima volta in Italia nella versione originale inglese al Riminicinema nel 1988 e successivamente al Festival dei Popoli, nel 2002.

La censura, durata quasi trent’anni, finisce nel 2009 con la prima visione televisiva andata in onda Giovedì 11 Giugno 2009 su Sky Classics, proprio all’indomani della visita del Rais in Italia, quando venne accolto da Silvio Berlusconi a Roma, presentandosi con la foto di Omar al-Mukhtar appuntata sulla divisa.”.

(Fonte:https://italiacoloniale.com/2019/02/04/il-leone-del-deserto-film-anticoloniale-censurato-per-quasi-30-anni-in-italia/

******

Da quel Settembre del 1931 passano diversi anni e il 20 Maggio del 1936 Badoglio e Graziani sono ancora insieme in Etiopia, un’altra fetta dell’Impero coloniale fascista, ma anche di Casa Savoia. Badoglio vuole tornare in Italia, per raccogliere gli onori e le prebende a cui ritiene di avere diritto e così lascia a Graziani il titolo di Viceré d’Etiopia, Governatore Generale e Comandante Superiore delle truppe. In queste molteplici vesti. Rodolfo Graziani riuscirà – ancora una volta – ad esprimere il peggio di sé, macchiandosi di pesanti e ripetuti crimini di guerra.

*******

Il 19 Febbraio del 1937, Graziani che si trovava ad Addis Abeba – di ritorno da un viaggio diciamo così propagandistico all’interno del Paese, atto a dimostrare di avere la situazione sotto controllo (cosa niente affatto vera) – viene ferito leggermente dalle schegge si due granate lanciate da due patrioti eritrei, durante una cerimonia pubblica. Ne segue una rappresaglia che definire brutale è poca cosa. Per alcuni giorni la capitale etiope è messa a ferro e fuoco dai militari italiani e dalle camicie nere. Alla fine di questa “operazione militare”, si conteranno, ad Addis Abeba e dintorni, circa 30.000 morti, la stragrande maggioranza estranea ad ogni attività di resistenza antitaliana. Il secondo episodio criminale in cui Graziani dimostra di che pasta fosse fatto un fascista convinto come lui, è conosciuto come “la strage di Debre Libanos”.

Nel Maggio 1937, al Santuario di Debre Libanos, antico Centro del cristianesimo etiopico, si scriverà, infatti, un’altra pagina nera nella storia del colonialismo italiano: a pochi mesi dalla strage di Addis Abeba, il Viceré di Etiopia dà, infatti, ordine di uccidere circa duemila persone, tra monaci e fedeli di quel Villaggio, ritenute coinvolte nell’attentato subito dal gerarca il 19 Febbraio precedente. Un massacro premeditato, apice di una complessa strategia repressiva della resistenza etiopica, con cui il fascismo svelò pienamente il suo volto totalitario, in realtà l’unico che avesse sempr5e avuto da mostrare.

*******

Su questo episodio infame di violenza contro civili innocenti, segnalo due libri da leggere per approfondire. I Volumi sono entrambi frutto del lavoro di ricerca e sistematizzazione compiuto da Paolo Borruso, Professore associato di Storia contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano. Studioso dell’Africa contemporanea, che ha svolto le sue ricerche tra Roma, Londra e Addis Abeba, occupandosi dell’espansionismo coloniale italiano ed europeo, delle missioni cattoliche, delle sorti dell’impero etiopico lungo il Novecento, dei processi d’indipendenza e dell’Africa postcoloniale. Il primo Volume s’intitola: “Debre Libanos 1937. Il più grande crimine di guerra dell’Italia”, Laterza, Roma-Bari, 2020. Il secondo lavoro di Borruso s’intitola: “Testimone di un massacro, Debre Libanos 1937: la strage fascista nel diario di un ufficiale italiano”, Guerini e Associati, 2022.

*******

Nota finale: come è noto, dopo la fondazione, il 23 Settembre del 1943, della Repubblica Sociale italiana (RSI), Rodolfo Graziani, che a quella Repubblica aveva aderito, viene nominato, da Mussolini, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito di Salò che dovrà, con le buone o con la cattive, cercare di mettere in piedi. In questa veste, il “Macellaio del Fezzan” si macchia anche del crimine di “collaborazionismo” per avere, tra l’altro, collaborato alacremente con i suoi fascisti alla cattura e alla deportazione, il 7 Ottobre del 1943 – ad opera dei tedeschi – dei Carabinieri Reali di stanza a Roma, dopo l’occupazione tedesca della città (11 Settembre del 1943). Si trattava di militari che avevano giurato fedeltà al re savoiardo e non al duce e dunque, per i fascisti ed i tedeschi, che si preparavano alla razzia di ebrei del successivo 16 Ottobre, erano gente pericolosa perché infida e dunque da neutralizzare in qualunque modo.

E’ di Graziani, infatti, la firma in calce alla Circolare (vedi sotto) – inviata all’allora Generale Casimiro Delfini, facente Funzioni di Comandante Generale dei Carabinieri e anche lui un collaborazionista – che permise ai tedeschi di deportare in tutta tranquillità 1500-2000 Carabinieri Reali, di stanza a Roma, anche nei Campi di Sterminio di Germania e Polonia, pur trattandosi di militari a cui andava applicata la III Convenzione di Ginevra del 1929, sul trattamento dei militari fatti prigionieri durante un conflitto

La Circolare Graziani, datata Mercoledì 6 Ottobre 1943

Dopo la fine del Conflitto mondiale, il criminale di guerra Rodolfo Graziani – di cui l’Etiopia aveva chiesto l’estradizione, che venne però negata dal Governo italiano in carica – sarà processato e condannato per “collaborazionismo” a 19 anni di carcere. Di quella pena, sconterà solo quattro mesi trovando anche il tempo – una volta scarcerato – di diventare Presidente del Movimento Sociale Italiano. Graziani morirà a Roma, l’11 Gennaio 1955..

*****

(*) Quella deportazione di massa operata da Rodolfo Graziani trova oggi – durante le guerre cosiddette “a bassa intensità” che tutt’ora si combattono in diverse parti del globo – ancora un utilizzo militare, sebbene violento non necessariamente dettato da ragioni di carattere punitivo. Infatti, può accadere che, durante uno di questi conflitti, intere fette di popolazione civile vengano spostate con la forza (leggi deportate) in un territorio diverso da quello di origine per ragioni militari: o perché quel territorio è diventato strategico o perché deve essere “liberato” dalla popolazione che lo abita per permettere particolari operazioni militari, cosiddette a vasto raggio I civili così deportati vengono oggi definiti “sfollati interni”, espressione che è la traduzione burocratica del termine spagnolo “desplazados” e designa coloro che vengono, appunto, allontanati con la forza dal loro territorio di abituale residenza, pur rimanendo all’interno del loro Paese di origine. Spesso erroneamente queste persone vengono definite rifugiati. Si stima che nel 2022 vi fossero, in tutto il mondo, 70,5 milioni di sfollati interni.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati