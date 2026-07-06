Metro B Laurentina: scatta il blitz antidegrado nel fine settimana

Un fine settimana di controlli serrati e pulizia straordinaria per restituire decoro a uno dei nodi di scambio più frequentati e sensibili del quadrante sud della Capitale.

Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, in stretta sinergia con i militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno cinto d’assedio l’intera area circostante la stazione della metropolitana Laurentina e l’adiacente largo Vittime delle Foibe Istriane.

L’operazione interforze è scattata nell’ambito del piano straordinario di presidio del territorio promosso dal Campidoglio.

L’obiettivo è duplice: da un lato contrastare i fenomeni di microcriminalità, l’abusivismo commerciale e i bivacchi abusivi, dall’altro garantire maggiore sicurezza a migliaia di pendolari, studenti e residenti che ogni giorno affollano le banchine dei bus e i vagoni del metro.

Controlli agli ambulanti e verifiche sui frequentatori dello scalo

Il perimetro dell’intervento ha riguardato principalmente i piazzali di sosta e le rampe d’accesso allo scalo ferroviario, da tempo segnalati dai residenti per una progressiva perdita di decoro urbano.

Durante i pattugliamenti, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio le licenze e le autorizzazioni di cinque operatori del commercio ambulante su area pubblica, per verificare il rispetto delle metrature concesse e la regolarità della merce esposta.

Parallelamente, i controlli sono scattati anche sul fronte della sicurezza urbana: gli agenti e i militari hanno fermato e identificato cinque cittadini comunitari che stazionavano nei pressi delle uscite della metropolitana.

Gli accertamenti sulle banche dati non hanno però evidenziato pendenze penali o irregolarità, escludendo elementi di interesse investigativo.

Pulizia straordinaria: Ama bonifica l’area e il monumento

Accanto ai controlli di natura giudiziaria e commerciale, il piano ha previsto un immediato ripristino dei luoghi attraverso un braccio operativo ambientale.

Grazie alla collaborazione con le squadre speciali di Ama, è stato avviato un massiccio intervento di bonifica e rimozione dei rifiuti accumulati a ridosso delle aree di transito pedonale.

Il ripristino dell’area monumentale: Gli operatori ecologici hanno ripulito a fondo non solo le banchine del trasporto pubblico, ma anche lo spazio adiacente al monumento dedicato alle vittime delle Foibe istriane.

L’area del memoriale, troppo spesso deturpata dall’abbandono selvaggio di immondizia e giacigli improvvisati, è stata interamente sanata e igienizzata, restituendo il dovuto rispetto istituzionale e la piena fruibilità ai cittadini a un luogo di profondo valore storico e commemorativo per la città.

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