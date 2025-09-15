Minibus in fiamme sulla Cassia: paura tra gli studenti

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, un minibus ha preso fuoco in via Cassia, all’altezza di via Bodio, a bordo del pulmino si trovavano alcuni scolari e l’autista.

Le pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia sono intervenute immediatamente, mettendo in sicurezza l’area e collaborando con i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Fortunatamente, al momento non risultano feriti. L’incendio ha però costretto a chiudere temporaneamente un tratto di via Cassia, con deviazioni del traffico convogliate verso Corso Francia.

Gli agenti sono rimasti sul posto per garantire la viabilità e il corretto deflusso dei veicoli, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

