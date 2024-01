Momenti della storia di Roma tra lingua e dialetto alla Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna a Colli Aniene

Il 17 gennaio 2024 e il 27 febbraio si terrà la rassegna “Roma capomunni”, in collaborazione con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, dedicata al dialetto romanesco e ai suoi poeti.

Gli appuntamenti previsti dal ciclo di eventi si terranno in sei Biblioteche e saranno incentrati sull’analisi dei diversi protagonisti della letteratura in romanesco.

10 appuntamenti nelle biblioteche: 7 dedicati a un pubblico adulto, 2 ai bambini dai 7 anni in su e 1 agli studenti di scuola primaria.

Appuntamenti nella biblioteca Biblioteca Vaccheria Nardi:

mercoledì 17 gennaio ore 17

“Sotto le stelle che brilleno”. La canzone romanesca

con Sara Modigliani (nella Foto)

Letture di Gabriele Modigliani

martedì 27 febbraio ore 11

Famo a capisse. Il romanesco per bambini

con Gemma Costa e Flavia Bonanni

Incontro dedicato agli studenti di scuola primaria