Momenti di paura a Civitavecchia: Auto in fiamme in via Benci e Gatti

Momenti di paura e stupore tra i residenti, per un’auto in fiamme.

L’accaduto nel primo pomeriggio di ieri Martedì 6 Febbraio 2024.

I Vigili del Fuoco della 17A sono intervenuti in via Benci e Gatti (Civitavecchia) dove le fiamme stavano divorando un’auto in sosta.

Gli uomini della Bonifazi hanno avuto ragione delle fiamme in pochi minuti.

Non ci sono stati feriti e l’intervento rapido ha evitato che il fuoco arrivasse ad altre vetture o alle vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di zona.