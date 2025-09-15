Monte Mario, minorenni fermati in scooter rubato: denunciati due sedicenni romani

n normale controllo di routine si è trasformato in un intervento decisivo. In via Cesare Lumbroso, a Monte Mario, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno intercettato due ragazzi a bordo di uno scooter Honda SH 150.

Nulla di insolito, se non fosse che, a un controllo più accurato, il mezzo è risultato rubato due giorni prima, come denunciato dalla proprietaria.

I militari hanno immediatamente fermato i due giovani, entrambi studenti romani di 16 anni, incensurati. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di ricettazione in concorso. Lo scooter, invece, è stato sequestrato e successivamente riconsegnato alla legittima proprietaria.

Dopo le formalità di rito, i due minorenni sono stati riaffidati ai genitori.

