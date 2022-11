Dopo Trieste-Salario e Monteverde continuiamo a viaggiare per i quartieri delle Città Eterna scoprendo luoghi inediti e riscoprendo quelli più conosciuti. A unirsi alla collana “I luoghi della Storia” arriva fresco di stampa “Montesacro. I 100 (+1) luoghi della Storia” a cura di Sara Fabrizi.

Una guida e un compagno di avventura per esplorare un grande quartiere di Roma: Montesacro sorprende per la quantità di vicende e di personaggi che hanno attraversato le sue strade.

Attraverso le pagine di questo appassionante capitolo dei Luoghi della Storia di Roma saliamo sulla cima del Monte Sacro per ascoltare la voce di Menenio Agrippa che cerca di placare la plebe in rivolta, passeggiando su via Nomentana Nuova scopriamo che l’edificio che oggi ospita una sala bingo era un tempo il vecchio cinema teatro Espero dove un giovanissimo Claudio Baglioni si esibì per la prima volta in concerto.

Assistiamo poi alla distruzione dei popolosi palazzi di Sacco Pastore che lasciarono il posto a una gigantesca cava di ghiaia in cui ignari operai, all’inizio del Novecento, portarono alla luce il cranio di un uomo preistorico, e visitiamo le case di artisti, poeti e personaggi illustri come Ennio Flaiano, Rino Gaetano e Palmiro Togliatti. Si potrebbe quasi proporre un itinerario “letterario”, andando a casa di tanti grandi autori e visitando i luoghi che compaiono in diversi romanzi, come la scuola don Bosco, protagonista di alcuni episodi raccontati in “Primavera di bellezza” di Beppe Fenoglio.

Il volume, arricchito da fotografie in bianco e nero che raffigurano i luoghi così come li conosciamo, presenta al suo interno anche una mappa che consente al lettore di orientarsi e di costruire il proprio personale percorso.

“I 100 (+1) luoghi della Storia” è un’appassionata serie di guide vagabonde che, passo dopo passo, accompagnano il lettore alla (ri)scoperta di strade e piazze, monumenti e angoli nascosti, costruendo un itinerario che attraversa lo spazio e il tempo”, commenta Sara Fabrizi, curatrice del volume.

Montesacro. I 100 (+1) luoghi della Storia (Typimedia Editore, 16.5×24 cm, €16,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare il volume online sul sito www.typimediaeditore.it.