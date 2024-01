Montespaccato: terrore sul bus, rapina due minorenni minacciandoli con un tirapugni

Prima le minacce nei confronti di due ragazzi minorenni a bordo di un autobus, poi come se non bastasse tira fuori il tirapugni facendosi consegnare uno smartphone dopo aver millantato di essere armato di una pistola. È accaduto Venerdì 19 Gennaio 2024 a bordo di un autobus in transito nella zona di Montespaccato. In manette è finito un ragazzo di 23 anni con l’accusa di rapina aggravata.

La rapina si è consumata poco dopo le 8:00 in via della Maglianella. Minacciati e rapinati i due minorenni sono poi riusciti a scendere dal bus e hanno avvisato i genitori che hanno chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenute due volanti che sono riuscite a rintracciare il rapinatore, un 23enne, che aveva ancora addosso il cellulare. Arrestato è stato messo a disposizione della magistratura.