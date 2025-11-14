Monteverde, Leonardo Fiorini muore dopo la caduta dal balcone di un b&b. L’amico accusato di omicidio: “Ho provato a fermarlo”

Era una serata come tante a Monteverde, fino a quando un grido disperato non ha squarciato il silenzio delle vie residenziali. Leonardo Fiorini, 27 anni, è precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast di via San Calepodio 54, trovando la morte davanti agli occhi dei vicini.

Il giovane, originario della provincia di Frosinone, è stato rinvenuto completamente nudo tra le pertinenze condominiali, in un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo.

Sul caso indaga la Procura di Roma per omicidio, mentre l’autopsia e gli esami tossicologici saranno decisivi per chiarire la dinamica della tragedia.

Al centro dell’inchiesta c’è D.S., 25enne amico della vittima, posto agli arresti domiciliari. Il giovane, commesso in un noto negozio del centro, sostiene di aver cercato di “fermare Fiorini” mentre tentava di lanciarsi dal balcone.

Una versione però che non convince pienamente gli investigatori, soprattutto alla luce delle testimonianze dei residenti, che parlano di urla, insulti e una lite furiosa poco prima della caduta.

I due ragazzi, amici di lunga data e originari di Isola del Liri, condividevano anche la passione per la musica: su YouTube è ancora visibile un loro video di 8 anni fa, in cui cantano insieme.

A Monteverde erano soli, lontani dalle rispettive compagne. Fiorini aveva prenotato una stanza per tre notti, ma la serata di giovedì si è trasformata in tragedia.

I carabinieri della stazione Gianicolense, della compagnia San Pietro e della VII sezione del nucleo investigativo di via In Selci sono intervenuti immediatamente.

L’appartamento, messo a soqquadro, conteneva hashish, alcolici e altro materiale sequestrato dagli investigatori. D.S. è stato trovato sotto choc.

Oltre agli esami tossicologici, gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari di entrambi i ragazzi per ricostruire i contatti, il rapporto tra loro e le eventuali circostanze della tragedia. Testimoni del palazzo potrebbero essere nuovamente ascoltati, mentre l’appartamento è sotto sequestro.

Il mistero rimane fitto: un volo improvviso, un giovane strappato alla vita, e una storia di amicizia, musica e rapporti complicati che adesso sarà chiarita solo dall’indagine.

